Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года

2026, 17 апреля 16:33

Брянский суд отправил курьер телефонных мошенников в колонию на три года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Володарский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на мошенничество. Приговор выслушал житель Донецкой Народной Республики.

В сентябре 2025 года телефонные мошенники позвонили двум пожилым жительницам Брянска. Они убеждали женщин, что деньги с их счетов используются для противозаконных действий. Чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимо задекларировать сбережения, передав якобы сотруднику правоохранительных органов.

Одна из пенсионерок заподозрила обман и обратилась в полицию. Полицейские задержали жителя Донецкой Народной Республики, приехавшего за деньгами. Он должен был забрать 1 060 000 и 305 000 рублей.

Суд отправил виновного на три года в исправительную колонию общего режима, а также оштрафовал на 120 тысяч рублей.