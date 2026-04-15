Росгвардейцы уничтожили более 300 БПЛА в Брянской области с октября 2025 года

2026, 15 апреля 18:23
Росгвардейцы уничтожили более 300 БПЛА в Брянской области с октября 2025 года
Росгвардейцы уничтожили более 300 БПЛА в Брянской области с октября 2025 года. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по региону. 

 

В октябре 2025 году в управлении Росгвардии по Брянской области были сформированы мобильные огневые группы по борьбе с БПЛА противника. Ежемесячно они уничтожают десятки беспилотных летательных аппаратов. С момента появления групп в приграничных районах региона было ликвидировано более 300 БПЛА различных типов и размеров.

Мобильные огневые группы тесно взаимодействуют с другими подразделениями, осуществляющими защиту от БПЛА. Росгвардейцы помогают предотвратить проникновение врага в регионе,  также содействуют системам противовоздушной обороны. Они отрабатывают цели небольшого и среднего размеров.

