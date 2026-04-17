Трубчевский «Вымпел выиграл Кубок губернатора по хоккею

2026, 17 апреля 12:18
Трубчевский «Вымпел выиграл Кубок губернатора по хоккею. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Почепе прошёл Кубок губернатора Брянской области по хоккею среди спортсменов 2013–2014 годов рождения. Участие в турнире приняли 10 команд из Брянской, Калужской и Кировской областей. 

До финала , не проиграв ни одной встречи, дошла команда «Вымпел» из Трубчевска.  В заключительной игре их соперниками стали спортсмены СК «Брянск». 

Матч закончился со счётом 6:7. «Вымпел» сумел вновь одержать заслуженную победу, став обладателем Кубка губернатора. 

Победителей и призёров наградил директор департамента физической культуры и спорта Максим  Рудин.

