Неизвестные предположительно убили оленя и увезли его на машине.

Ночью в брянском заповеднике орудовали браконьеры. Об этом сообщили на официальной странице заповедника «Брянский лес» в соцсетях.

Утром во время рейда инспекторы обнаружили неподалёку от охранной зоны вблизи деревни Берёзовка Суземского района следы крови и шерсть. При дальнейшем осмотре сотрудники выяснили, что здесь был убит благородный олень. Там же нашли и следы автомобиля.

Заповедник «Брянский лес» отправил информацию в отдел полиции Брасовского района. Кроме того, на место происшествия был вызван сотрудник Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области. Ведутся следственные мероприятия.