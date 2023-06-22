18 уголовных дел о браконьерстве завели брянские полицейские

За две недели брянские правоохранители завели 18 уголовных дел о браконьерстве за две недели. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Две недели в Брянской области проходило операция «Браконьер».

Полицейские вместе представителями Росгвардии, Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, а также отдела государственного контроля Росрыболовства выявляли факты незаконной охоты и ловли рыбы. В рейдах участвовали около 3000 сотрудников полиции.

Правоохранители выявили 29 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. Они изъяли 166 рыб. Ущерб составил около 50 тысяч рублей.

За время операции составлено 232 административных протокола и возбуждено 18 уголовных дел. Полицейские изъяли у нарушителей 72 единицы оружия, 25 сетей и экранов, 12 удочек и лодки.