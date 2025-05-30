Новое здание детской школы искусств в Брянске откроют в сентябре
Новое здание детской школы искусств в Брянске откроют в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Брянске к завершению подходит обновление детской школы искусств № 10. Подрядчик возвёл двухэтажное здание и соединил со старым корпусом теплым переходом. Там разместились современные учебные классы и концертный зал на 167 зрительских мест. Также для ДШИ купили новое оборудование.
«Подрядчик ведет работы по устройству инженерных сетей и устраняет замечания, выданные ФБУ «Росстройконтроль». За каждый день отставания от графика применяются штрафные санкции», – уточнил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Школу планируют открыть 1 сентября.
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