Новое здание детской школы искусств в Брянске откроют в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске к завершению подходит обновление детской школы искусств № 10. Подрядчик возвёл двухэтажное здание и соединил со старым корпусом теплым переходом. Там разместились современные учебные классы и концертный зал на 167 зрительских мест. Также для ДШИ купили новое оборудование.

«Подрядчик ведет работы по устройству инженерных сетей и устраняет замечания, выданные ФБУ «Росстройконтроль». За каждый день отставания от графика применяются штрафные санкции», – уточнил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Школу планируют открыть 1 сентября.