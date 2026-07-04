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Новое здание филиала Сеченовского университета открыли в Брянске

2026, 04 июля 10:44
Новое здание филиала Сеченовского университета открыли в Брянске
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Новое здание филиала Сеченовского университета открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

Накануне в Брянске торжественно открыли новый кампус филиала Сеченовского университета. В отремонтированном здании — учебные классы и лаборатории с современным медицинским и симуляционным оборудованием, общежитие и спортивный зал.

Филиал посетили Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, чиновники, депутаты и представители учреждений здравоохранения региона.

«Сегодняшние первокурсники — будущие носители уникального набора профессиональных компетенций от работы в сфере информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, до создания биомедицинских клеточных продуктов. Выпускникам Брянского филиала предстоит работать на малой родине, развивать местное здравоохранение и укреплять технологическое лидерство страны в сфере медицины», — отметил Петр Глыбочко.

В новом учебном году филиал приме. более 300 первокурсников. А 138 студентов перейдут на второй год обучения.

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