Более шести километров трассы в Злынковском район обновят по нацпроекту

2026, 17 августа 10:37

Более шести километров трассы в Злынковском район обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса Новозыбков – Деменка – Кожановка в Злынковском районе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 6,3 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Обочины укрепят щебнем и асфальтогранулятом. Также установят новые сигнальные столбики.

Ремонт планируют завершить в 2027 году.