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ЖКХ

Более шести километров трассы в Злынковском район обновят по нацпроекту

2026, 17 августа 10:37
Более шести километров трассы в Злынковском район обновят по нацпроекту
Источник фото

Более шести километров трассы в Злынковском район обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошла трасса Новозыбков – Деменка – Кожановка в Злынковском районе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 6,3 километра дороги. 

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Обочины укрепят щебнем и асфальтогранулятом. Также установят новые сигнальные столбики.

Ремонт планируют завершить в 2027 году.

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