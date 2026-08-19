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Брянские студентки привезли награды с X всероссийской Универсиады

2026, 19 августа 08:45
Брянские студентки привезли награды с X всероссийской Универсиады
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Брянские студентки привезли четыре награды с X всероссийской Универсиады. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры спорта. 

 

В городе Саранске на стадионе «Старт», завершились соревнования по лёгкой атлетике в рамках X Всероссийской Универсиады. Брянскую область представили студенты БГУ имени Петровского и БГИТУ.

Две золотые медали в беге на метров завоевала Кристина Карпейкина. Екатерина Гудова стала бронзовым призёром в толкании ядра. 

Кроме того, Полина Филин, Алина Силахина, Карина Силахина и Кристина Карпейкина заняли второе место в эстафетном беге 4х100 метра.

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