Суд также оштрафовал его на 45 тысяч рублей.
77-летний мужчина лишился трактора за повторную пьяную езду в Мглинском районе Брянской области. В июне мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором «ЮМЗ-6Л» в селе Семки, где был остановлен сотрудниками полиции. Ранее он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Суд оштрафовал виновного на 45 тысяч рублей, лишил права управления транспортными средствами на два года, а трактор конфисковал в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.