77-летний брянец лишился трактора за повторную пьяную езду

2026, 13 августа 17:54

Суд также оштрафовал его на 45 тысяч рублей.

77-летний мужчина лишился трактора за повторную пьяную езду в Мглинском районе Брянской области. В июне мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором «ЮМЗ-6Л» в селе Семки, где был остановлен сотрудниками полиции. Ранее он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Суд оштрафовал виновного на 45 тысяч рублей, лишил права управления транспортными средствами на два года, а трактор конфисковал в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.