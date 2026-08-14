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Общество

В Советском районе Брянска будущим первоклассникам вручили первые портфели

2026, 14 августа 11:55
В Советском районе Брянска будущим первоклассникам вручили первые портфели
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Праздник для ребят, которые 1 сентября пойдут в первый класс, прошел в парке имени А. К. Толстого.

 

В Советском районе Брянска будущим первоклассникам вручили первые портфели. Праздник организовала районная администрация в парке имени А. К. Толстого. В торжественной церемонии приняли участие более 70 человек, среди которых дети, родители, бабушки и дедушки. Среди приглашенных были многодетные семьи и семьи участников СВО.

Портфели ребятам вручили глава Советской районной администрации Денис Семенов, депутаты горсовета Алексей Солонкин и Юрий Клюев. Гостей встречал Чебурашка, для детей провели игры и задания. Денис Семенов пожелал первоклассникам успехов в учебе. 

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