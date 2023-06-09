Новую технику получили брянские военные и пограничники

Новую технику передал губернатор Александр Богомаз брянским военным и пограничникам.

На центральной площади Брянска в преддверии Дня России вручили технику сотрудникам Министерства обороны и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Александр Богомаз вручил руководителям силовых структур сертификаты на технику.

Так, 10 автомобилей «ЛАДА НИВА» и 10 снегоболотоходов передали пограничникам. Ещё по два внедорожника получили территориальная военная автомобильная инспекции и городская военная комендатура.

«Новая техника позволит и дальше эффективно и профессионально выполнять задачи, стоящие сегодня перед нашими военнослужащими, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, существенно укрепит материально-техническую базу военных подразделений. Правительство Брянской области, депутаты, наши предприятия, отделение Всероссийского фонда «Защитники Отечества», брянское отделение Народного фронта и региональный благотворительный фонд «Во имя Отечества», жители области оказывают постоянную помощь военным, главная задача которых сегодня — достойно нести службу и защищать Родину», – подчеркнул глава региона.