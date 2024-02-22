Очередной беспилотник уничтожила система ПВО над Брянщиной
Очередной беспилотник над Брянщиной уничтожила система ПВО в ночь на 22 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь с 21 на 22 февраля военные Министерства обороны РФ пресекли попытку террористической атаки в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа заметили над территорией Клинцовского района. Система противовоздушной обороны сбила нарушителя границы.
«Пострадавших и разрушений нет», – уточнил Александр Богомаз.
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