Очередную партию крови доставили из Брянска в новые регионы

Брянская областная станция переливания крови доставила в новые регионы Российской Федерации очередную партию донорской крови. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсетях.

Сотрудники Брянской областной станции переливания крови вернулись из командировки 4 февраля. Очередную партию крови от брянских доноров доставили в новые регионы России.

«В этот раз наш груз предназначался для нескольких получателей. Поэтому, с целью безопасности, приходилось перегружать в полевых условиях! Но все же справились», – уточнили в учреждении.

Медики областной станции переливания крови и неравнодушные брянцы за сутки собрали необходимое количество материала. А водители станции проделали непростой путь и отвезли важный груз в пункт назначения.

Уже третий раз сотрудники станции отправили донорскую кровь в новые регионы России.