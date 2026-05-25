Один человек погиб и один пострадал при атаке РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка

2026, 25 мая 09:08
Один человек погиб и один пострадал при атаке РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор Брянской области Егор Ковальчук.  

 

25 мая ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. Повреждения получили несколько многоквартирных домов, более 10 частных домов, социальные объекты, административные здания и гаражи.  

Один мужчина погиб. Также ранен сотрудник пожарно – спасательной службы. Пострадавшего доставили в больницу. 

«Родным погибшего – глубокие соболезнования. Пострадавшему – скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», – уточнил глава региона Егор Ковальчук. 

Информация о последствиях и разрушениях уточняется. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

