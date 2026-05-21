Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали первенства России

2026, 21 мая 09:20
Брянские легкоатлеты завоевали четыре медали первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Чувашии проходят первенство России и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорту слепых. 

В метании диска золотую медаль завоевал брянец Матвей Зиновьев. Серебряными призёрами в этой дисциплине стали Егор Алдушенков и Анна Галанова.

Также первое место в метании копья занял Сергей Дмитриков. В толкании ядра бронзовым призёром стала Алина Скалозуб.

