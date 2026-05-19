2026, 19 мая 09:44

Врио губернатора Брянской области вручил ключи от автомобиля участнику СВО. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с участником специальной военной операции, награжденному Орденом Мужества, Антону Алхимину. Ветерану боевых действий глава региона вручил ключи от специального автомобиля.

«В Брянской области успешно реализуется поддержанная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным важная инициатива по обеспечению ветеранов специальной военной операции личными автомобилями. Это уже пятый автомобиль, который передаем нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества», – уточнил Егор Ковальчук.