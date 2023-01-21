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Около Белобережского санатория смыло мост

2023, 21 января 12:30 Лента новостей
Около Белобережского санатория смыло мост
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Паводок смыл пешеходный мост около Белобережского санатория. Об этом сообщили на телеканале «ГТРК Брянск»

Зимний паводок повредил пешеходный мост на реке Снежеть около Белобережского санатория. В воду рухнул один из пролётов. 

Мост построили в семидесятые годы прошлого века. Переправа ведёт в лес и ей пользовались для прогулок на природе. 

Кто будет восстанавливать мост – неизвестно. Он не состоит на балансе ни у одной организации.

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