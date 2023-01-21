Около Белобережского санатория смыло мост

Паводок смыл пешеходный мост около Белобережского санатория. Об этом сообщили на телеканале «ГТРК Брянск»

Зимний паводок повредил пешеходный мост на реке Снежеть около Белобережского санатория. В воду рухнул один из пролётов.

Мост построили в семидесятые годы прошлого века. Переправа ведёт в лес и ей пользовались для прогулок на природе.

Кто будет восстанавливать мост – неизвестно. Он не состоит на балансе ни у одной организации.