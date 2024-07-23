Улицу Чкалова отремонтировали в Белых Берегах

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска завершился капремонт улицы Чкалова. Подрядная организация ООО «ПрофДорСтрой» обновила дорогу от улицы Вокзальной до переулка Калинина, протяженностью более 600 метров. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары и электроосвещение.

Более 600 метров улицы Чкалова отремонтировали в Белых Берегах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Подъёмные для старта Выпускникам вузов нелегко делать первые шаги в профессии. И любая поддержка, в том числе материальная, конечно, весьма кстати. Понимая важность оказания помощи молодым специалистам в обустройстве на новом этапе жизни и старте карьеры, в регионе ввели материальное стимулирование медицинских работников, которые недавно получили профессию. Вам полагается выплата Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. «Утвердил решение

Синий лён Смоленщина стала лидером по севу льна-долгунца во всей России. По словам губернатора Василия Анохина, общая площадь посевов в регионе составила 6,2 тысячи га. И это на 44% больше, чем в прошлом году. «Достигнутый рекордный показатель – это результат активной работы правительства области с агропромышленными компаниями. Действующие меры поддержки и реализация инвестпроектов увеличивают не только посевные

И полетели! В Смоленске будет свой гражданский аэропорт. Проект поддержал Минтранс России. Базой для запуска гражданского авиасообщения станет обновлённый аэродром «Смоленск-Северный». Масштабную реконструкцию стратегического объекта обсудили на встрече губернатор Василий Анохин и глава Минтранса Роман Старовойт. «Эту работу ведём в соответствии с поручениями президента страны, которые он дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Под кадровые потребности В регионе продолжается вступительная кампания, и кто-то из смоленских выпускников наверняка примет решение стать строителем самолётов и вертолётов, проектировщиком ракет и ракетно-космических комплексов – этих специалистов очень ждут на Смоленском авиазаводе. Причём получить такую востребованную специальность можно, не уезжая за пределы области. Образовательные программы реализуют СмолГУ и один из ведущих технологических вузов страны – Московский