Шесть мостов отремонтируют по нацпроекту в Брянской области
Шесть мостов отремонтируют по нацпроекту в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области в этом году вошли семь мостов.
Так, на автодороге «Подъезд к г. Фокино» появилось новое сооружение через реку Болву. Также в Навлинском районе завершился ремонт мост через реку Крапивна, а в городе Сураж — через Ипуть на улице Фабричная.
Работы вышли на финишную прямую в Клинцах и в Почепе. В Севском районе ремонтируют мост через реку Уль. А в Унече реконструируют путепровод через железнодорожные пути. Последние два объекта завершат в 2025 году.
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