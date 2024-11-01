Шесть мостов отремонтируют по нацпроекту в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области в этом году вошли семь мостов.

Так, на автодороге «Подъезд к г. Фокино» появилось новое сооружение через реку Болву. Также в Навлинском районе завершился ремонт мост через реку Крапивна, а в городе Сураж — через Ипуть на улице Фабричная.

Работы вышли на финишную прямую в Клинцах и в Почепе. В Севском районе ремонтируют мост через реку Уль. А в Унече реконструируют путепровод через железнодорожные пути. Последние два объекта завершат в 2025 году.