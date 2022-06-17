Олимпийский чемпион Большунов посетил брянское училище 

Спортсмен раздал автографы.

Лыжник Александр Большунов встретился со студентами и преподавателями Брянского училища олимпийского резерва. Олимпийский чемпион — выпускник этого учебного заведения.

«Сколько было радости! По традиции гостей встречала дружная команда «Огненный Лис», группа поддержки и команда болельщиков ССК. Нам выпала честь поздравить нашего Олимпионика с блестящими победами, обменяться сувенирами», — рассказали в училище.

Чемпион Олимпийских игр Александр Большунов оставил пожелания коллективу и студентам. А также раздал автографы.