Осколочное ранение получил житель брянского села при атаке дронов накануне вечером. Об этом сообщил в своём телеграм канале губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 23 января ВСУ атаковали Суземский район. Дроны- камикадзе напали на село Горожанка.
«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочное ранение бедра. Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
После взрыва осколками повреждены кровля, окна и фасад жилого дома, а также легковой автомобиль.