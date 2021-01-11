Первые длинные выходные ждут брянцев уже в феврале

Но и единственная в году шестидневная рабочая неделя тоже.

Роструд распространил производственный календарь на 2021 год. Согласно ему, первые после длительных январский праздников «длинные» выходные предстоят брянцев уже в феврале. Но сперва им придется потрудиться шесть дней подряд — с 15 по 20 февраля включительно. Но затем с 21 по 23 число предстоит три дня отдыха. К тому же эта шестидневная рабочая неделя для всех брянцев, работающих в режиме пятидневки, в 2021 году будет единственной.

Затем брянцам предстоит отдыхать три дня подряд с 6 по 8 марта включительно, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и целых четыре дня подряд в ноябре — с 4 по 7.

31 декабря 2021 года был объявлен выходным для всей страны еще в прошлом году.