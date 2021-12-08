Новогоднее дерево поставили в сквере имени Карла Маркса.

Главную городскую ёлку установили в Брянске. 15-метровое дерево разместили в центр законсервированного на зиму фонтана. Там для него оборудовано специальное основание.

Ель 40 лет росла около частного дома на улице Урицкого. Владельцы боялись, что корни высокого дерева повредят фасад. Ёлку отдали для украшения города к приближающемся праздникам.

Шарики и гирлянды повесят на дерево сегодня. А праздник в честь её открытия пройдёт 24 декабря.

По информации администрации Брянска, областной центр к праздникам украсят 28 новогодних деревьев.