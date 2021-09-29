В 2022 году брянцев ждут пять праздничных каникул

Утвержден производственный календарь на следующий год.

В 2022 году жителей Брянской области, как и всех россиян, ждут пять праздничных каникул и дополнительных выходных. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 декабря.

Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, их перенесли на 3 и 10 мая соответственно.

Таким образом, в мае работающих ждут два четырехдневных периода отдыха: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Трехдневные выходные запланированы по случаю 8 Марта. Перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник, 7 марта.

В честь Дня народного единства выходные продлятся с 4 по 6 ноября.