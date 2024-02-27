Письма от юных брянских спортсменов передали военным
Письма от юных брянских спортсменов передали в Комитет семей воинов для бойцов. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Сотрудники Государственного архива Брянской области собрали посылки для бойцов в зоне специальной военной операции. В посылках – сладости и тёплые вязаные носки. Также воспитанники детской школы спорта «Олимп» и дети сотрудников госархива сделали поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества и написали письма для военных.
Посылки передали волонтёрам регионального Комитета семей воинов Отечества, которые отправят их на фронт.
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