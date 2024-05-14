Плодохранилище на пять тысяч тонн яблок открыли в Клетнянском районе

Плодохранилище на пять тысяч тонн яблок открыло предприятие «Брянский сад» в Клетнянском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В Клетнянском районе накануне открыли плодохранилище. Его позвело ООО «Брянский сад» в рамках реализации инвестиционного проекта.

Хранилище может вместить пять тысяч тонн экологически чистых фруктов, выращенных в Брянской области. Специальная среда с низким содержанием кислорода позволят хранить плоды до двух лет.

В церемонии участвовал председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

«Сегодня мы увидели промежуточные результаты реализации на Брянщине еще одного крупного инвестиционного проекта, в успешность которого на начальном этапе мало кто верил. Его уникальность в том, что практически в чистом поле за короткое время создан великолепный сад, способный заместить импортную продукцию отечественной», – подчеркнул спикер.

Инвестиционный проект предполагает закладку яблоневого сада интенсивного типа на 400 гектаров, а также строительство ещё одного хранилища на 18 тысяч тонн.