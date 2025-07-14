Почти 20 миллионов рублей потеряли брянцы из-за виртуальных мошенников

В Брянской области продолжают фиксировать случаи дистанционного мошенничества. Только на минувшей неделей жертвами злоумышленников стали 30 жителей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, доверчивые граждане после общения с аферистами потеряли около 20 миллионов рублей. По-прежнему в числе самых распространенных схем обмана остается телефонный обзвон под видом сотрудников банковской сферы.

Вместе с тем, потерпевшие попадались на удочку преступников в надежде на быструю прибыль. В частности, почти 6,5 миллиона рублей потеряла женщина из Бежицкого района Брянска. Неизвестный «эксперт» рекомендовал ей выгодно инвестировать личные сбережения. После перевода денег связь с собеседником прервалась.

В аналогичной ситуации оказались еще пятеро жителей региона. За их счет «эксперты» пополнили свои кошельки на 1,3 миллиона рублей. Тем временем пострадавшие обещанной прибыли не дождались.

По каждому факту организованы проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.