Под удар ВСУ попали несколько посёлков в Погарском районе

2026, 03 марта 15:33
Под удар ВСУ попали несколько посёлков в Погарском районе днём во вторник. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Днём 3 марта ВСУ атаковали Погарский район. Дроны-камикадзе в селе Случевск повредили жилой дом. А в посёлке Запесочье при нападении повреждения получил гражданский автомобиль. 

В посёлок Витемля дроны сбросили взрывное устройство на автомобиль «Газель», который доставил продукты для жителей поселка. При атаке сгорел грузовик, а также повреждены два гражданских автомобиля и здание магазина. 

Люди травм не получили. На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.

