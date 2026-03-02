Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Памятный митинг в честь героев-десантников прошёл в Брянске

2026, 02 марта 10:25
Памятный митинг в честь героев-десантников прошёл в Брянске
Памятный митинг в честь героев-десантников прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

1 марта в Брянске отметили 26-ю годовщину со дня подвига воинов-десантников 6-ой роты 76-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших в Чечне в 2000 году. У монумента «Круговая оборона» прошёл торжественный митинг. В мероапртяии приняли участие  губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот,  руководители города, депутаты, сотрудники силовых ведомств, кадеты и курсанты, а также матери защитников Отечества Лидия Ермакова, Галина Василёва и Марина Седнева.

«Вечная слава и  память нашим Героям, отстоявшим высоту 776! Их беспримерная отвага и мужество навечно останутся в героической летописи родины, в памяти близких, однополчан, товарищей и друзей, в наших сердцах!» — сказал губернатор.

Участники митинга почтили память Героев минутой молчания. Они возложили цветы к монументу и бюстам Героев.

