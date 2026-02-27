В теплицах Брянска к 8 Марта выросли 30 000 тюльпанов

2026, 27 февраля 12:53

В теплицах Брянска к 8 Марта выросли 30 000 тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К Международному женскому дню готовятся специалисты «Зелёного хозяйства» дорожного управления Брянска. В теплицах выросли 30 тысяч тюльпанов десятков сортов.

«Луковицы тюльпанов мы закупили в октябре прошлого года. Сначала хранили в холодильнике. А высадили в специально подготовленный грунт на новогодних праздниках. 10 февраля подняли в теплицах температуру, и обильно политые растения начали свой бурный рост»,— рассказала начальник отдела благоустройства дорожного управления Ольга Лисичкина.

Тюльпаны уже начали срезать для букетов к предстоящему празднику. Их укладывают

на хранение в холодный погреб.Луковицы срезанных цветов переберут, высушат в прохладном и тёмном помещении, а в конце сентября высадят на городских клумбах.