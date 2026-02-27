Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

В теплицах Брянска к 8 Марта выросли 30 000 тюльпанов

2026, 27 февраля 12:53
В теплицах Брянска к 8 Марта выросли 30 000 тюльпанов
В теплицах Брянска к 8 Марта выросли 30 000 тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

К Международному женскому дню готовятся специалисты  «Зелёного хозяйства» дорожного управления Брянска. В теплицах выросли 30 тысяч тюльпанов десятков сортов.  

«Луковицы тюльпанов мы закупили в октябре прошлого года. Сначала хранили в холодильнике. А высадили в специально подготовленный грунт на новогодних праздниках. 10 февраля подняли в теплицах температуру, и обильно политые растения начали свой бурный рост»,— рассказала начальник отдела благоустройства дорожного управления Ольга Лисичкина.

Тюльпаны уже начали срезать для букетов к предстоящему празднику. Их укладывают 

на хранение в холодный погреб.Луковицы срезанных цветов переберут, высушат в прохладном и тёмном помещении, а в конце сентября высадят на городских клумбах.

