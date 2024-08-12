Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО посетил приграничье Брянщины

Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО Владимир Якушев посетил приграничье Брянщины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором региона Александром Богомазом посетили приграничные районы Брянской области. Они осмотрели, в каких условиях живут и служат военные на границе. Защитникам они передали 25 квадрокоптеров Mavic 3 Pro для выполнения боевых задач.

Также почётный гость побывал в центре территориальной обороны «Центр специального назначения «Защита» Брянской области». Для осуществления оперативно-служебных задач им передали четыре специализированных автомобиля «УАЗ».

«В завершение Владимир Владимирович отметил, что та работа, которая проводится на территории Брянской области органами власти, правоохранительными структурами, Министерством обороны РФ, подразделениями Пограничных войск ФСБ России по Брянской области и Росгвардии, организована на высоком уровне, для военнослужащих созданы все условия, чтобы обеспечивать самое главное – защиту нашего государства и мирных граждан», – подчеркнул Александр Богомаз.