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Посевная началась на Брянщине

2023, 17 апреля 17:27 Лента новостей
Посевная началась на Брянщине
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Весенние полевые работы начали аграрии Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

С 17 марта сельскохозяйственные предприятия  приступили к весенним полевым работам в Брянской области.

«Проведена первая подкормка озимых зерновых культур, озимого рапса, многолетних трав, во всех районах ведется подготовка почвы под яровой сев.  Посевная площадь озимых культур под урожай 2023 года по Брянской области составляет 209 тыс гектаров. Яровой сев в сельскохозяйственных предприятиях области будет проведен на 420 тыс гектаров», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что Брянщина находится в тройке лидеров регионов России по количеству вносимых минеральных удобрений.  

«Даже в нынешний непростой год для проведения весенних полевых работ приобрели  202 тыс тонн минеральных удобрений, что на 10 тыс тонн больше уровня прошлого года. Ведется еженедельный мониторинг приобретения средств защиты растений. Посевная и почвообрабатывающая техника подготовлена к работе», – заключил брянский губернатор.

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