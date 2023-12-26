После обстрела Стародубского округа пропало электричество в двух посёлках

После обстрела в двух посёлках Стародубского округа пропало электричество и разрушены дома. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Село Курковичи Стародубского муниципального округа попало под обстрел ВСУ 26 декабря. Повреждения получили четыре жилых дома, также уничтожены две хозяйственные постройки. Кроме того, в двух населенных пунктах нарушено энергоснабжение. Люди на происшествии не пострадали.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», – уточнил Александр Богомаз.