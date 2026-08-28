Смена «Юный следователь» для школьников открылась в городе Сельцо

2026, 28 августа 12:48

Смена «Юный следователь» для школьников открылась в городе Сельцо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

27 августа на базе детского оздоровительного комплекса «Лесной» в городе Сельцо открылась профильная смена «Юный следователь». Церемонию посетили руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Юрий Андреев, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Брянской области Сергей Старов, зампредседателя Брянской областной Думы Николай Якушенко. На церемонии открытия выступил духовой оркестр.

На смене школьники получат представление о том, как устроена работа правоохранительных органов, какие задачи стоят перед следственным комитетом и какова роль следователя в обществе. Программа включает профориентацию, профилактику правонарушений и блок военно-патриотической подготовки. Школьников ждут лекции действующих сотрудников Следственного комитета, практикумы по дактилоскопии, разбор следственных кейсов и встречи с ветеранами службы.

За основу смены легла программа «Юный следователь», реализуемая в детских центрах «Артек», «Смена», «Океан» и «Орлёнок». Её содержание адаптировано под особенности Брянской области.