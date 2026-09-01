Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение

2026, 01 сентября 15:32

Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает 23-летний житель района.

4 июля 2026 года на улице Школьной в посёлке Десятуха сотрудники дорожно-патрульной службы остановили фигуранта за рулём мопеда RACER RC 50. Молодой человек был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

На мопед был наложен арест.