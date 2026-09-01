Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение

2026, 01 сентября 15:32
Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение
Источник фото

Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Стародубский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения. Приговор выслушает  23-летний житель района. 

4 июля 2026 года на улице Школьной в посёлке Десятуха сотрудники дорожно-патрульной службы остановили фигуранта за рулём мопеда RACER RC 50. Молодой человек был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

На мопед был наложен арест.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече
01 сентября 14:31
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече
Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области
01 сентября 13:51
Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области
Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство
01 сентября 13:41
Житель Дубровки проведёт девять лет в колонии за убийство

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16328) брянск (7192) ДТП (2855) ГИБДД (2423) прокуратура (2174) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1719) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1135)