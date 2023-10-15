Пожарные спасли человека из загоревшейся квартиры в брянском Карачеве

Из загоревшейся квартиры в Карачеве специалисты МЧС спасли человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар случился ранним утром в воскресенье, 15 октября. На четвертом этаже дома по улице Советской загорелась квартира. Сигнал о происшествии поступил в дежурную смену в 05:51.

К месту вызова были оперативно направлены два отделения пожарно-спасательных расчетов. С помощью двух ручных стволов и звена газодымозащитной службы спасатели справились с поставленной задачей. Очаг горения полностью потушили в 07:01.

Причины возгорания устанавливаются.