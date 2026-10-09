Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

19-летнего дроппера из Брянска ждёт суд

2026, 09 октября 11:45
19-летнего дроппера из Брянска ждёт суд
Источник фото

19-летнего дроппера из Брянска ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 19-летний житель областного центра. 

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года молодой человек в мессенджере нашёл объявление о заработке на передаче банковских карт. Парень оформил на своё имя платёжное средство, а затем отдал её доступ к счёту и онлайн-банкингу незнакомцам. За это он получил пять тысяч рублей.

Впоследствии банковскую карту использовали мошенники. На её её счёт поступили деньги, похищенные у жителя Москвы.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 3-х лет колонии.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности
09 октября 16:36
Суд закрыл баню в Трубчевске за нарушение пожарной безопасности
Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе
09 октября 15:29
Оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянске получил грант за победу в конкурсе
100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске
09 октября 14:30
100 отделений «Движения Первых» работают в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16784) брянск (7258) ДТП (2891) ГИБДД (2460) прокуратура (2211) уголовное дело (2151) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1744) мчс (1587) коронавирус (1272) дороги (1168)