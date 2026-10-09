19-летнего дроппера из Брянска ждёт суд

2026, 09 октября 11:45

19-летнего дроппера из Брянска ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Приговор выслушает 19-летний житель областного центра.

По версии правоохранителей, в феврале 2026 года молодой человек в мессенджере нашёл объявление о заработке на передаче банковских карт. Парень оформил на своё имя платёжное средство, а затем отдал её доступ к счёту и онлайн-банкингу незнакомцам. За это он получил пять тысяч рублей.

Впоследствии банковскую карту использовали мошенники. На её её счёт поступили деньги, похищенные у жителя Москвы.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 3-х лет колонии.