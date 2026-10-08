Семь человек выслушали приговор по делу о незаконной миграции в Дятьково

2026, 08 октября 15:49

Семь человек выслушали приговор по делу о незаконной миграции в Дятьково. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело об организации незаконной миграции. на скамье подсудимых оказалась семь участников организованной группы.

С 2021 года по 2022 год злоумышленники подыскивали иностранцев, которым требовались документы для законного пребывания в России. За деньги соучастники помогали устанавливать мигрантам фиктивное отцовство в отношении детей женщин — гражданок РФ. Иностранцы могли использовать полученные документы для получение вида на жительство в России.

Суд приговорил троих виновных к лишению свободы на сроки от трёх до четырёх с половиной лет и штрафам от 150 до 400 тысяч рублей. Ещё четверо осуждённых получили условные сроки и штрафы от 150 до 200 тысяч рублей. В законную силу решение не вступило.