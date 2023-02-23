Праздничный концерт прошел в Брянске

В честь Дня защитника Отечества в областном центре состоялся митинг-концерт.

Почетными гостями праздника стали матери и жены погибших защитников Отечества, ветераны, военнослужащие, курсанты и юнармейцы.

«Этот праздник в наше время наполнен особым смыслом — мы говорим о подвигах, которые совершают наши Герои здесь и сейчас, вписывая свои имена в страницы истории нашей страны.

Защитники Отечества продолжают славные традиции предков, следуя примерам их героизма, мужества, самоотверженности, готовности отдать самое ценное — жизнь — за свободу и независимость Родины, за мирное небо и будущее наших детей и внуков», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.