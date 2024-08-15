Представители Посольства России в Республике Беларусь посетили Брянщину

Брянский губернатор встретился с Представители Посольства России в Республике Беларусь.

В Брянскую область приехали советник-посланник Посольства РФ в Республике Беларусь Владимир Ваньке и советник Посольства Сергей Афонин. Они встретились с губернатором региона Александром Богомазом. Речь шла о взаимодействии Брянской области с Республикой Беларусь.

«У нас сложились хорошие отношения со всеми прилегающими белорусскими регионами как на уровне власти, так и на уровне бизнеса. Товарооборот с Беларусью растет, в прошлом году это почти 900 млн долларов. В прошлом году товарооборот с Гомельской областью — почти 300 млн долларов, а за первые пять месяцев этого года — 150,5 млн, рост — 118,2%. Из всего нашего товарооборота 60% — это Беларусь», – подчеркнул Александр Богомаз.

Брянская область сотрудничает с соседней страной в промышленности и сельском хозяйстве. На встрече обсудили развитие межрегионального сотрудничества в социальной сфере, образовании, патриотическом воспитании, а также молодежных и культурных обменов.

«Это важно, и мы должны смотреть с надеждой и с хорошими перспективами в будущее!» – заключил Александр Богомаз.