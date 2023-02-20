Президент Академии наук Чеченской Республики назвал Брянщину местом силы

Президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров назвал Брянскую область местом силы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров вместе с губернатором региона дали старт «Лыжне России 2023» в Брянске.
«Я сейчас стоял за спиной у вашего Губернатора и думал: «Боже мой, что же это все-таки за человек! Вроде бы мы друзья, но как мало я его знаю». Он ещё так никогда не раскрывался перед огромным количеством людей, и не в простом месте, потому что Брянщина — это место силы. Это место великого сопротивления. Я историк, профессор, и я очень хорошо знаю, что такое Брянщина, и что такое её народ. И что непросто быть на Брянщине лидером. Стоя за этим человеком, я подумал, если бы сейчас в бой, я бы, не колеблясь, отдал жизнь, даже не спрашивая, зачем мы идём в бой и куда», – отметил Джамбулат Умаров.
Он также назвал брянского губернатора настоящим командиром и воином России и Брянщины.
«Дорогие друзья! Когда я говорил насчёт места силы, я это говорил не потому, что я здесь, на Брянщине, и мне хочется вам угодить, а потому что подтверждением моих слов является вся история вашего региона. Сегодня не только жители Брянской области, а всей России показали, что русский народ наливается силой. Прямым доказательством тому является то, что вы здесь собрались, чтобы продемонстрировать не только свою физическую, но и духовную силу российского народа, русских. Без этого народа, благодаря которому вообще сформировалась наша с вами общая российская государственность, где живут более 200 народов существование этой государственности невозможно. Не будет русского народа — не будет России», – подчеркнула Джамбулат Умаров.
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