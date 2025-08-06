Президент России поучаствовал в открытии путепровода в Унече 

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии путепровода в Унече.

В преддверии Дня строителя в Брянской области торжественно открыли движение по новому путепроводу через железнодорожные пути в городе Унече. В церемонии принял участие губернатор региона Александр Богомаз, а также по видеосвязи присоединился Президент России Владимир Путин.

«В строительном секторе у нас заняты миллионы людей, чей созидательный труд пользуется безусловным уважением. Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», — подчеркнул Владимир Путин.

Путепровод построили по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 60% денег регион получил из федерального бюджета.

Мост не только соединит две части города, но и обеспечит выход на федеральную трассу, позволив добраться в другие районы области и Республику Беларусь