Проект «ИнформУИК» реализуется в Брянской области

Проект «ИнформУИК» обучает членов участковых избирательных комиссий в Брянской области. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянской области реализуется проект «ИнформУИК». В каждом районе представители Избиркома обучают членов участковых избирательных комиссий. На инструктажах они узнают об обязанностях обходчика и принципах взаимодействия с избирателями.

После обучения члены участковых комиссий начнут подомовой обход.Они будут информировать о предстоящих выборах президента России.