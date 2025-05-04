Промышленное предприятие в Суземке загорелось после атаки ВСУ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка. Из-за атаки пожар произошёл на промышленном предприятии. Там разрушены производственные и административные здания.

Люди на происшествии не пострадали.