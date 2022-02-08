Пьяного мотоциклиста поймали в Брянске

На водителя составили пять протоколов.

В районе дома № 16 на улице Пушкина в Большом Полпино наряд ДПС мотоцикл «Урал» под управлением 23-летнего жителя города. Водитель был пьян. Это подтвердило освидетельствование.

Стражи порядка выяснили, что в декабре прошлого года мужчина был лишён прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Также водителя привлекли к административной ответственности за вождение без прав и без документов на мотоцикл, за отсутствие полиса ОСАГО и мотошлема.