Пьяного водителя сотрудники ГИБДД дважды задержали в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

18 февраля в районе дома № 10 по улице Шоссейной в Брянске наряд дорожно-патрульной службы полиции остановил автомобиль Opel Astra. За рулём находился 51-летний житель Клетнянского района. Мужчина оказался пьян. Это подтвердило проведенное освидетельствование.

На водителя инспекторы составили административный материал. На место полицейские вызвали эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на штрафную стоянку.

Нарушитель сказал стражам порядка, что забыл в салоне личные вещи. Мужчина сел в иномарку и попытался скрыться от наряда ДПС.

Автомобиль с фигурантом задержали сотрудники Госавтоинспекции вблизи поселка Ивановка Брянского района. На него составили еще один протокол за управление транспортом в нетрезвом виде, а также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Автомобиль поместили на специализированную штрафную стоянку.