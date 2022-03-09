Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Брянске

Два человека получили травмы.

Ночью на улице Советской в Брянске произошла авария.

В ГИБДД рассказали, что 29-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в припаркованный у края дороги Nissan Almera. Ушибы получили 36-летняя пассажирка Lada и 45-летний водитель Nissan.

Полицейские выяснили, что водитель отечественной легковушки пьян. На автомобилиста составили протоколы, в том числе за нетрезвое вождение, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, тонировку и повреждение дорожных сооружений.