Пьяных водителей будут ловить брянские инспекторы в праздничный день

О нарушителях просят сообщать в полицию.

С 22 по 24 февраля в регионе пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут выявлять на дорогах пьяных автомобилистов.

За такое нарушение, а также за отказ от освидетельствования, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное пьяное вождение водителям грозит уголовная статья.

В Госавтоинспекция призвали сообщать о нарушителях ближайшему наряду ДПС или по телефонам: 112; (4832) 74-36-84 (ДЧ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области); (4832) 74-71-02 (ДЧ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску).