Пять БпЛА уничтожили военные ночью над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью в небе над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Военнослужащие обнаружили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели сбили подразделения ПВО.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.